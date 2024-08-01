Госдума РФ приняла закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

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Госдума одобрила закон, запрещающий продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Об этом просили многие общественные организации, сообщает ТАСС.

Проблема в том, что подростки могут неограниченно покупать энергетики и употреблять их в количествах, которые наносят вред здоровью, особенно сердечно-сосудистой системе.

Закон начнёт действовать с 1 марта 2025 года. С весны при покупке энергетика продавец будет обязан попросить документ, подтверждающий возраст покупателя, если у него возникнут сомнения. Если документа нет, продавец должен отказать в продаже. Энергетики приравняли к алкоголю, и продавать их будут по тем же правилам.

Регионы смогут сами определять места, где продажа энергетиков будет запрещена, а также устанавливать временные ограничения на их продажу.