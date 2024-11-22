Госдума внесет законопроект об удалённой работе для беременных и мам детей до трёх лет: подробности

t.me/bloodysx

Матерям детей до трёх лет и беременным хотят разрешить удалёнку, сообщает t.me/bloodysx.

Сегодня в Госдуму внесут законопроект, который обяжет работодателей переводить беременных женщин и женщин с детьми до трёх лет на удалённый режим работы на основании письменного заявления.

Сейчас указанным категориям граждан работодатель удалёнку оформлять не обязан, пишут авторы инициативы депутаты “СР“ Сергей Миронов и Александр Аксёненко.

Они ссылаются на заявление Минтруда, который попросил «с пониманием относиться к организации труда таких сотрудников» и рекомендации Счётной палаты, которая тоже высказалась за дистант для таких женщин.

Полный список категорий, которым предлагают разрешить удалёнку:

▪️Беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трёх лет.

▪️Одинокие матери, воспитывающие ребёнка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет или ребёнка в возрасте до шестнадцати лет;

▪️Лица, воспитывающие детей без матери.

▪️Родители, являющиеся единственным кормильцем ребёнка-инвалида.

▪️Родители, являющиеся единственным кормильцем ребёнка в возрасте до трёх лет в семье, воспитывающей трёх и более детей в возрасте до четырнадцати лет, если другой родитель не состоит в трудовых отношениях.