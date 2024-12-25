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Гости перепутают эту намазку с красной икрой: готовится всего за 5 минут, а получается бюджетно и вкусно

Евгения Гулевская
25 декабря 2024

Для приготовления нежной и вкусной намазки на хлеб, которая станет отличной альтернативой колбасе и красной икре на новогоднем столе, вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • Сельдь — 1 шт.
  • Плавленый сыр — 150 граммов
  • Сливочное масло комнатной температуры — 100 граммов

Приготовление:

  1. Разделите сельдь на филе, удалите кости и нарежьте.
  2. Плавленый сыр натрите на терке.
  3. Пропустите размягченное сливочное масло, филе сельди и тертый сыр через мясорубку.

Подача:

  • Намазку можно подавать на поджаренных ломтиках хлеба или в тарталетках.
  • Хранить в холодильнике не более 3 суток.

Эта намазка идеально подойдет как для праздничного стола, так и для ежедневных перекусов.

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