Гости перепутают эту намазку с красной икрой: готовится всего за 5 минут, а получается бюджетно и вкусно

Для приготовления нежной и вкусной намазки на хлеб, которая станет отличной альтернативой колбасе и красной икре на новогоднем столе, вам понадобятся следующие ингредиенты:
- Сельдь — 1 шт.
- Плавленый сыр — 150 граммов
- Сливочное масло комнатной температуры — 100 граммов
Приготовление:
- Разделите сельдь на филе, удалите кости и нарежьте.
- Плавленый сыр натрите на терке.
- Пропустите размягченное сливочное масло, филе сельди и тертый сыр через мясорубку.
Подача:
- Намазку можно подавать на поджаренных ломтиках хлеба или в тарталетках.
- Хранить в холодильнике не более 3 суток.
Эта намазка идеально подойдет как для праздничного стола, так и для ежедневных перекусов.