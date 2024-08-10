Готовим вяленые помидоры дома: рецепт из итальянского ресторана

Вяленые томаты — это не только отличная закуска, но и прекрасное дополнение к супам, салатам и овощным рагу. В этой статье мы расскажем вам о рецепте, который используют в итальянских ресторанах для приготовления этого блюда.

Ингредиенты:

1 кг сливовидных помидоров небольшого размера;

1 столовая ложка морской соли;

1 чайная ложка сахара;

6 долек чеснока;

свежие орегано и базилик, кайенский перец — по вкусу;

50 г каперсов;

300 мл оливкового масла extra virgin.

Приготовление:

Перед началом приготовления необходимо тщательно вымыть и высушить помидоры. Затем разрежьте их пополам. Противень застелите плотной фольгой и обильно смажьте маслом. Уложите половинки помидоров срезом вверх. Посыпьте их смесью измельчённой зелени с перцем и солью так, чтобы специи не попали на фольгу. Разогрейте духовку до 100 градусов, затем убавьте огонь до минимума. Поставьте противень в духовку и оставьте дверцу приоткрытой, чтобы выходил пар. Вяльте помидоры в течение 8–10 часов, в зависимости от их размера. Готовые томаты должны стать плоскими, как лепёшки. После того как помидоры будут готовы, уложите их в чистую банку, пересыпая каперсами и нарезанным чесноком. Остудите томаты, залейте оливковым маслом и храните в холодильнике.

Калорийность вяленых помидоров составляет 258 ккал на 100 грамм продукта. БЖУ: 14,1/3,0/43,5. Время приготовления — 10 часов.