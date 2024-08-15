«Говорила странности или была чересчур надоедливой» — школьник рассказал об учительнице, мечтающей забеременеть от своего воспитанника

Один из учеников математички, которая преследовала школьника из Санкт-Петербурга с целью забеременеть, рассказал, что учительница всегда странно себя вела. Ребенок подчеркнул, что женщина иногда писала некоторым его одноклассникам в социальных сетях и общалась с ними вне школы. Об этом сообщили NEWS.ru.

— Она была моей первой учительницей. Всегда казалась немного странной. Просто иногда говорила странности или была чересчур надоедливой. Например, писала некоторым моим одноклассникам в соцсетях, они переписывались, — пояснил он.

По словам школьника, сообщения были вполне безобидными: учительница просто интересовалась делами учеников. Он отметил, что не было никаких слухов о том, что её действия выходили за рамки приличия. Бывший ученик добавил, что во время учёбы он никогда не слышал ничего подобного.

— Но это были обычные сообщения, по типу «Хорошего дня» или «Как дела?». Приставаний или чего-то такого никогда не замечали, слухов не ходило. Может, это какое-то психическое расстройство у нее, — заключил парень.

Ранее мы писали, что учительница математики требовала сперму от бывшего ученика из Санкт-Петербурга и предлагала ему подписать договор о донорстве половых клеток, когда ему исполнится 18 лет.