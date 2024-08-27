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График выплат социальных пособий в Орловской области на сентябрь 2024 года

Лилия Липчанская
27 августа 2024
Фото: sterlegrad.ru

Отделение Социального фонда по Орловской области обнародовало 27 августа 2024 года график выплат пособий на сентябрь 2024 года. В этом тексте мы расскажем, когда граждане смогут получить свои выплаты.

С 4 по 9 сентября 2024 года будут произведены следующие выплаты:

  • фиксированные выплаты на третьего и последующего ребёнка;
  • детские выплаты из средств регионального бюджета;
  • единовременная выплата взамен «Подарка новорождённому»;
  • пособие многодетной семье;
  • выплаты многодетным семьям на школьную форму;
  • единовременное пособие многодетным семьям;
  • материнский капитал многодетной семье;
  • доплата к пенсии многодетным матерям.

10–16 сентября 2024 года ожидаются следующие выплаты:

  • пособия региональным категориям получателей мер соцподдержки;
  • ежемесячное пособие семьям Героев России (посмертно).

Другие выплаты будут осуществляться индивидуально. К ним относятся:

  • денежная компенсация расходов по оплате ЖКУ многодетным семьям и другим получателям региональных мер поддержки;
  • компенсация расходов на уплату взноса на капремонт отдельным категориям граждан.

Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг будут выплачены 20–25 сентября 2024 года, сообщают

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