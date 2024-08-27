График выплат социальных пособий в Орловской области на сентябрь 2024 года

Отделение Социального фонда по Орловской области обнародовало 27 августа 2024 года график выплат пособий на сентябрь 2024 года. В этом тексте мы расскажем, когда граждане смогут получить свои выплаты.
С 4 по 9 сентября 2024 года будут произведены следующие выплаты:
- фиксированные выплаты на третьего и последующего ребёнка;
- детские выплаты из средств регионального бюджета;
- единовременная выплата взамен «Подарка новорождённому»;
- пособие многодетной семье;
- выплаты многодетным семьям на школьную форму;
- единовременное пособие многодетным семьям;
- материнский капитал многодетной семье;
- доплата к пенсии многодетным матерям.
10–16 сентября 2024 года ожидаются следующие выплаты:
- пособия региональным категориям получателей мер соцподдержки;
- ежемесячное пособие семьям Героев России (посмертно).
Другие выплаты будут осуществляться индивидуально. К ним относятся:
- денежная компенсация расходов по оплате ЖКУ многодетным семьям и другим получателям региональных мер поддержки;
- компенсация расходов на уплату взноса на капремонт отдельным категориям граждан.
Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг будут выплачены 20–25 сентября 2024 года, сообщают