График выплат социальных пособий в Орловской области на сентябрь 2024 года

Отделение Социального фонда по Орловской области обнародовало 27 августа 2024 года график выплат пособий на сентябрь 2024 года. В этом тексте мы расскажем, когда граждане смогут получить свои выплаты.

С 4 по 9 сентября 2024 года будут произведены следующие выплаты:

фиксированные выплаты на третьего и последующего ребёнка;

детские выплаты из средств регионального бюджета;

единовременная выплата взамен «Подарка новорождённому»;

пособие многодетной семье;

выплаты многодетным семьям на школьную форму;

единовременное пособие многодетным семьям;

материнский капитал многодетной семье;

доплата к пенсии многодетным матерям.

10–16 сентября 2024 года ожидаются следующие выплаты:

пособия региональным категориям получателей мер соцподдержки;

ежемесячное пособие семьям Героев России (посмертно).

Другие выплаты будут осуществляться индивидуально. К ним относятся:

денежная компенсация расходов по оплате ЖКУ многодетным семьям и другим получателям региональных мер поддержки;

компенсация расходов на уплату взноса на капремонт отдельным категориям граждан.

Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг будут выплачены 20–25 сентября 2024 года, сообщают