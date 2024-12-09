Грандиозная стройка: в Орловской области появится новый жилой микрорайон

В Орловской области, на живописной окраине посёлка Покровского, стартовало захватывающее строительство жилых комплексов. Здесь возникнет новый, обширный микрорайон.

Проект включает 144 земельных участка, которые первоначально предоставляются в аренду. После возведения дома, собственник сможет выкупить землю у администрации по привлекательной льготной цене — всего 20% от кадастровой стоимости.

Коммуникации уже полностью подведены к микрорайону: проложены сети водо- и газоснабжения, а также освещения, в настоящее время ведутся работы по строительству дорог.

«Земельные участки выделяются многодетным семьям и участникам СВО. Заявления уже поступают, 10 участков зарезервированы Центральной районной больницей. На данный момент из 144 участков уже более 80 нашли своих владельцев,» — поделился председатель Покровского района Андрей Решетников в интервью телеканалу «Первый Областной».

Покровский район стал первым в Орловской области, включившимся в программу Минсельхоза «Развитие сельских территорий». Этот амбициозный проект строительства микрорайона получил название «Эдельвейс» и требует общей суммы финансирования в 224 миллиона рублей, сообщают «Орловские новости».