Грибной суп со сливками: пальчики оближешь

Этот суп — настоящий праздник для гурманов. Сочетание насыщенного вкуса и аромата лисичек со сливочной нежностью создаёт неповторимую гармонию вкусов.

Время приготовления: 40 минут.

Количество порций: 4.

Ингредиенты:

морковь — 1 шт.;

сельдерей — 1 стебель;

репчатый лук — 1 шт.;

лисички — 600–650 г;

чеснок — 3 зубчика;

сливочное масло — 2 ст. л.;

растительное масло — 1 ст. л.;

пшеничная мука — 3 ст. л.;

овощной бульон или вода — 1,2 л;

соль — по вкусу;

чёрный молотый перец — по вкусу;

сливки 20 % жирности — 200–250 мл.

Подготовьте все ингредиенты. Овощи нарежьте небольшими кусочками. Лисички оставьте целиком, если они небольшие, крупные разрежьте на половинки или четвертинки. Чеснок пропустите через пресс.

В кастрюле разогрейте оба вида масла на среднем огне. Выложите в кастрюлю лисички и обжаривайте их, помешивая, пока не выпарится вся жидкость, которая выделится из грибов. Добавьте к грибам лук, морковь и сельдерей. Помешивая, обжаривайте ещё несколько минут.

Затем добавьте муку и тщательно перемешайте. Влейте в кастрюлю горячий бульон или воду, доведите до кипения и варите на медленном огне 10–15 минут. Посолите и поперчите по вкусу. В конце добавьте сливки, перемешайте и снимите с огня.