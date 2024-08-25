Грибы в Орле пробиваются даже сквозь асфальт

В Орловской области грибы демонстрируют удивительную жизнеспособность. Они прорастают даже через асфальтовое покрытие в центре города. Руководитель орловского гидрометцентра Валерий Селихов обнаружил съедобные грибы на одной из автомобильных стоянок на улице Красина в Орле 24 августа 2024 года. Через трещины в асфальте проросли шампиньоны.

-Жизненная энергия: шампиньоны растут прямо через асфальт, – подписал фотографию орловский синоптик.

Стоит отметить, что часто именно шампиньоны обвиняют в плохом состоянии дорог. Во время дождя гриб под асфальтом накапливает влагу и начинает расти. За пару дней он набирает влаги в 10-12 раз больше собственного веса. Гриб способен давить на окружающие предметы с силой до 7-10 атмосфер, что позволяет ему «вскрыть» асфальт. Однако важно понимать, что грибы не появляются из ниоткуда. Либо грибница уже существовала в почве до момента укладки асфальта, либо споры попали в землю через трещины в нём. С другой стороны, по строительным нормам и правилам под асфальт следует укладывать мощную «подушку», чтобы покрытие стало устойчивым к грибам.

Сейчас в Орловской области наступила горячая пора для грибников. Местные леса заполнены опятами, подосиновиками и подберёзовиками. Встречаются и шампиньоны, но в более привычной для этих грибов среде — в полях и лесах. Самым популярным местом для любителей тихой охоты считается Нарышкинский лес, сообщает «Орелтаймс».

Ранее мы писали, что в августе 2024 года, после недавних дождей и похолодания в лесах Орловской области начался настоящий грибной бум. Если ещё недавно в основном встречались лисички, то сейчас грибники могут порадовать себя богатым уловом груздей и маслят.