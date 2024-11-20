Григорий Лепс поднял прайс на свои выступления:какой гонорар требует теперь.

Григорий Лепс, заявивший, что учёба его 18-летней невесты в Лондоне «ударяет по кошельку», поднял ценник на свои выступления. 62-летний жених теперь гастролирует вместе с врачом-фониатром и просит подготовить ему целую аптечку

Как стало известно SHOT, с прошлого года Лепс подорожал на 3 млн рублей. Сейчас за 60 минут своих хитов он берёт 11 млн. В исключительных случаях может попросить привезти его на частном самолёте. В гримёрке просит оборудовать место для врача-фониатра — это тот, кто занимается лечением заболеваний голоса и речи.

Вместе с вином, виски и тремя пепельницами в гримёрке Лепса необходимо оставить баночку мёда и аптечку: спрей для носа, ампулы с лекарством от аллергии, которые, к слову, отпускаются только по рецепту, экстракт алоэ тоже в ампулах и персиковое масло. Никаких интервью Лепс не даёт и просит, чтобы охрана тщательно следила за тем, чтобы никто не пробрался на сцену или в гримёрку.

На днях Лепс заявил, что следующим летом он надеется жениться на своей 18-летней возлюбленной Авроре, хотя их встречи в Лондоне и обходятся ему дороговато.