Группа «Комбинация»: воссоединение после шести лет разногласий

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Группа «Комбинация» воссоединилась спустя шесть лет обидок и скандалов. Алёна Апина и Татьяна Иванова готовы эксклюзивно выступить на новогоднем корпоративе за 5 млн рублей, из которых большая часть суммы улетит на счёт Апиной.

По информации Mash, перед частными выступлениями певицы снова выйдут на большую сцену вместе на концерте Апиной в Кремле. Иванова выйдет на сцену буквально на 20 минут, чтобы спеть «Американ бой», «Бухгалтера», «Вишнёвую девятку» и «Не забывай». А уже затем могут приехать к вам и поздравить с наступлением 2025 года.

Раньше ценник за их сольные выступления был таким: у Апиной — 2,2 млн, у Ивановой — миллион. 5 млн придётся заплатить для того, чтобы девочки забыли про нелюбовь другу к другу.