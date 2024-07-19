Группа Президентской академии из Орла доставила на передовую мотоциклы «Железные кони»

Группа из Президентской академии из Орла в июле 2024 года отправила на линии фронта мотоциклы «Железные кони», которые будут задействованы для транспортировки продовольствия, воды и медикаментов. Отряд Президентской академии вместе с партнёрами передал защитникам Орловской области на фронт эти необходимые транспортные средства. Быстрота доставки — ключевой аспект работы «Железных коней».

Эти мотоциклы пригодны для транспортировки продуктов питания, воды и лекарств. Кроссовые мотоциклы оснащены мощным двигателем и отличаются высокой манёвренностью, сообщают «Вести».

— Командование подразделения попросило нас приобрести именно кроссовые мотоциклы, так как тактика их наступательных штурмовых операций претерпела некоторые изменения, — прокомментировал директор Среднерусского института управления,филиала РАНХиГС Павел Меркулов.

В будущих посылках будут отправляться запасные части. Их сборочные мероприятия проводятся в Орле каждую неделю. В этот раз, кроме мотоциклов, на фронт были отправлены также пиломатериалы, средства связи и оптические прицелы, что является лишь частью перечня поставляемого оборудования.