Группу иностранцы с поддельными документами были задержаны в Орле

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В Орле сотрудники полиции совместно с коллегами из регионального УФСБ задержали троих граждан из республик Средней Азии, чьи возраста варьировались от 18 до 25 лет, сообщает «Вести-Орел».

– Эти мужчины использовали поддельные паспорта иностранных граждан для оформления банковских карт, которые затем передавались третьим лицам с целью их использования в обналичивании средств, полученных преступным путем, – сообщила пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Правоохранители изъяли около двух десятков фальшивых паспортов, аналогичное количество поддельных миграционных карт и бланков уведомлений о прибытии. В дополнение были обнаружены сим-карты, банковские карты и мобильные телефоны.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «б» части 4 статьи 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).

Иностранцы взяты под стражу, в настоящее время ведется работа по установлению всех соучастников данной группы.