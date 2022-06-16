ГУ МЧС просит орловчан не купаться в запрещенных местах. Есть погибшие

Купальный сезон в самом разгаре, погода позволяет организовать комфортный отдых у водоёмов, но, к сожалению, продолжает пополняться печальная статистика погибших в Орловской области.

Только за прошедшие сутки утонули два человека: в г. Орле и в Глазуновском районе, один из погибших — подросток.

Так в 16.37 по системе 112 от очевидца поступило сообщение о том, что на р. Орлик в г. Орле, в районе ул. Зелёный берег, предположительно, утонул человек. К месту незамедлительно были направлены спасатели и пожарные ближайшей ПСЧ. Спасатели-водолазы исследовали место и спустя полчаса извлекли тело мужчины 2004 г.р., находившееся в 5-6 метрах от берега на глубине 2 м. Обстоятельствами данного происшествия занимаются сотрудники полиции. Место не оборудовано для купания, на берегу установлен запрещающий знак.

В 18.07 на телефон 112 от очевидца поступило сообщение о том, что в пруду вблизи с. Борогодского Глазуновского района утонул подросток. На место прибыли сотрудники поисково-маневренной группы областной ПСС, которые в 15 метрах от берега на глубине 2-2,5 м извлекли из воды тело мальчика 2008 г.р. Место происшествия не оборудовано для купания.

По оперативным данным, с начала года зарегистрировано 10 происшествий, 7 человек погибли, трое спасены.

Главное управление МЧС России по Орловской области настоятельно рекомендует жителям региона: соблюдайте правила безопасности на воде! Отдыхайте только на оборудованных пляжах (34 в регионе), не оставляйте без присмотра детей, и, если они гуляют одни или с друзьями, обязательно будьте с ними на связи! Купание в состоянии алкогольного опьянения – опасно для жизни! Будьте осторожны и внимательны. Телефоны экстренных служб — 01, 101 или 112.

ГУ МЧС по Орловской области