Губернатор Камчатки назвал причины, по которым так сильно подорожала икра

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На актуальный предновогодний вопрос о резком росте цен на икру в 2024 году отвечает губернатор Камчатки Владимир Солодов. Основные причины подорожания заключаются в низком улове рыбы и увеличении потребления икры в стране. Почти вся икра уходит на внутренний рынок, но это не снижает её стоимость. Смотрите видео по ссылке.

Губернатор сам предпочитает нерку и покупает её по цене от 7 до 7,5 тысячи рублей за килограмм, пишет SHOT. Он привёз этот деликатес для своих друзей, но не для президента, у которого есть свои личные поставки.

Ранее мы писали, как отличить настоящую икру от подделки: советы эксперта.