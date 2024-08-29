Губернатор Клычков утвердил Инвестиционную декларацию Орловской области: от фабрики детских экоигрушек до беспилотных авиационных систем

Сегодня утром, 29 августа 2024 года, стало известно, что губернатор Клычков утвердил Инвестиционную декларацию Орловской области. Этот документ является важным шагом на пути к формированию благоприятного инвестиционного климата и созданию условий для опережающего развития региона.

В декларации представлена аналитика по текущей ситуации в регионе. Согласно данным, на Орловщине наблюдается рост валового регионального продукта и промышленного производства, а также активное развитие экспорта. Это свидетельствует о том, что регион становится всё более привлекательным для инвесторов.

Для привлечения инвестиций в Орловской области созданы различные преференциальные зоны. В частности, в регионе есть 28 инвестиционных площадок типа brownfield и более 100 инвестиционных площадок типа greenfield. Кроме того, на территории региона созданы ОЭЗ «Орёл», ТОР «Мценск», а также индустриальный парк для субъектов малого и среднего предпринимательства «Регион 57».

«Орловская область стоит на пути перехода из традиционного периферийного субъекта Российской Федерации в развитую индустриальную территорию с диверсифицированной отраслевой структурой», — говорится в декларации.

Чтобы осуществить этот переход, региональное правительство планирует реализовать ряд мер. В частности, определены перспективные направления инвестиционного развития Орловской области. Среди них:

пищевая и перерабатывающая промышленность (производство сладостей без сахара, производство безалкогольных напитков, производство высокобелковой муки);

лёгкая промышленность (фабрика детских экоигрушек, производство спецодежды и униформы для военнослужащих, фабрика по производству матрасов);

логистика (строительство мультимодального логистического центра в формате «грузовая деревня»);

фармацевтическая промышленность (производство шприцев и канюлей, производство биологически активных добавок, реализация инвестиционных проектов по борьбе с онкологическими заболеваниями) и т.д.

Кроме того, в декларации нашли своё отражение такие направления, как производство амфибийных судов-вездеходов, формирование новых рынков по направлению «искусственный интеллект», «беспилотные авиационные системы», «транспортная мобильность» и т. д.

По данным правительства, для реализации этих мер Орловская область обладает не только выгодной транспортно-логистической развязкой, но и высококвалифицированными кадрами. Об этом сообщили Орелtimes.

Воплощать эти планы в жизнь будет инвестиционная команда, сформированная в регионе. Её возглавил лично губернатор Клычков. В состав команды вошли 20 человек, среди которых члены правительства, главы муниципальных образований, руководитель «Корпорации развития», президент орловской ТПП и другие.

Ранее мы сообщали, что Полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щёголев посетил пункт временного размещения в Орловской области.