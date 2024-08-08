Губернатор орловской области планирует перенести массовые мероприятия

Сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков рекомендовал перенести массовые мероприятия на другое время. Это решение было озвучено в соцсетях из-за постоянных атак украинской стороны на Курскую область, которая находится в непосредственной близости.

Клычков отметил, что «все наши мысли остаются с братской Курской областью» и призвал власти и общественные организации сосредоточиться на помощи пострадавшим. Он подчеркнул важность переноса торжественных и увеселительных мероприятий до тех пор, пока ситуация не стабилизируется.

Кроме того, в Орловскую область продолжают прибывать эвакуированные жители Курской области. Их размещают в гостиницах и пунктах временного размещения, сообщает «Орелтаймс».