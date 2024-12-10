Губернатор Орловской области поручил обеспечить пожарную безопасность жителей региона в праздничные дни

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В преддверии новогодних и рождественских праздников губернатор Орловской области Андрей Клычков поручил принять меры по обеспечению пожарной безопасности жителей региона. Профильная комиссия обсудила этот вопрос 9 декабря 2024 года.

Новогодние мероприятия запланированы на 672 объектах, а ночные рождественские богослужения пройдут в 105 храмах. В рамках профилактики пожаров было проведено более 180 профилактических визитов, в ходе которых руководители учреждений устранили более 120 режимных недостатков, пишет vestiorel.ru.

До 14 января в регионе действует запрет на торговлю пиротехникой. На заседании было отмечено, что силовые и надзорные ведомства проводят рейды по выявлению мест незаконной продажи пиротехники. Нарушений пока не обнаружено. Также было подчеркнуто, что в уходящем году на Орловщине не было пожаров, вызванных пиротехническими изделиями.

Ранее мы писали, что жители Орловской области могут получить консультацию Роспотребнадзора при выборе новогодних подарков.