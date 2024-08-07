Губернатор Орловской области предложил помощь курянам

В начале августа 2024 года глава Курской области Смирнов поделился в социальных сетях информацией о том, что он получил звонки от глав шести регионов ЦФО, включая Орловскую область, а также от лидера «Общероссийского народного фронта». Все они выразили поддержку жителям Курской области и предложили помощь в связи с продолжающимися атаками со стороны Украины.

— Они выражали поддержку всем курянам, предлагали помощь нашему региону. Это, безусловно, придает сил и осознание того, что мы действительно великая страна, в которой живут потрясающие люди, — отметил смирнов

Ранее сообщалось о боях в Суджанском и Кореневском районах Курской области. Сегодня утром Смирнов сообщил, что соседний регион продолжает противостоять украинским атакам уже сутки.