Губернатор Орловской области призвал не публиковать видео атак беспилотников в соцсетях

Во время прямой линии, 6 августа 2024 года, губернатор Орловской области Андрей Клычков обратился к жителям региона с просьбой не публиковать в социальных сетях видеозаписи последствий атак беспилотников.

По словам главы региона, видеозаписи, опубликованные в режиме реального времени, могут помочь врагу скорректировать направление полета беспилотников.

После атаки стали появляться видеозаписи, на которых видно, куда попали беспилотники. Такие видеозаписи могут помочь врагу навести беспилотники на цель, поскольку они также отслеживают подобные публикации.

Губернатор призвал жителей Орловской области к правильному расставлению приоритетов.

— Пятиминутное увеличение количества подписчиков может привести к жертвам. Это может привести к большим проблемам, — заключил Клычков.

Напомним, что в ночь со 2 на 3 августа два украинских беспилотника поразили жилой дом. К счастью, никто не погиб, но один человек пострадал и находится в больнице. Семье с двумя детьми пришлось временно переселиться в другое жилье.