Гвинейская Республика получила от Орловского машиностроительного завода пожарное оборудование

Фото: vk.com/orel_tpprf

Как стало известно 9 июля 2024 года, Орловский машиностроительный завод осуществил экспорт своей продукции в Республику Гвинея.

-Это пожарный насос, который будет служить безопасности людей, – пояснили в Торгово-промышленной палате Орловской области.

Сам завод с многолетним стажем расположен в городе Орле, на Кромском шоссе. Это промышленное предприятие по производству пожарного оборудования. При изготовлении наполнения пожарных насосов использует уникальные технологии. Например, молекулярные изменения алюминия и холодной твердеющей смеси.

Республика Гвинея, где будет использоваться насос, находится на западе Африки, имея выход к водам Атлантического океана. Произведенная в Орле продукция должна помочь жителя Гвинеи в ликвидации пожаров и их последствий.