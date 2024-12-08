Хирурги из Орла ввели в позвоночник пациента цемент, чтобы избавить его от сильной боли в спине: подробности

Фото: Орловская областная клиническая больница

В субботу, 7 декабря 2024 года, стало известно, что в Орловской областной клинической больнице провели успешную операцию пациенту с патологией позвоночника. Подробности рассказали в медучреждении.

Пациент обратился в больницу с жалобами на сильные боли в грудопоясничной области, которые мучали его в течение 9 месяцев. После обследования у него была обнаружена сосудистая опухоль — гемангиома тела 12-го грудного позвонка и компрессионный перелом тела первого поясничного позвонка, пишет newsorel.ru.

Врачи-нейрохирурги провели вертебропластику повреждённых позвонков. Через специальную иглу они ввели в тела позвонков специальный костный цемент, что позволило купировать болевой синдром.

— Пациент выписан в удовлетворительном состоянии, — сообщили в больнице.

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