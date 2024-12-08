«Хочешь жить, бросай курить»: соседи известного актера предполагают, почему Борис Щербаков потерял сознание на лестничной клетке

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Известный актёр Борис Щербаков был госпитализирован в ночь с 4 на 5 декабря 2024 года. У 74-летнего артиста диагностированы множественные ушибы, переломы лицевого черепа и сотрясение мозга.

Врачи нейрохирургического отделения, куда был доставлен Борис Васильевич, стремятся снизить вероятность отёка мозга. Ситуация осложняется тем, что у Щербакова также обнаружена сердечная недостаточность и связанные с ней нарушения ритма сердечных сокращений, пишет muz-tv.ru.

Пока неизвестно, сколько времени актёр провёл без сознания на лестничной клетке. Сообщается, что около 22 часов вечера он вернулся домой с цветами после какого-то мероприятия. По словам соседей, артист мог позволить себе выпить спиртного, но не так много, чтобы потерять сознание. Они предполагают, что пагубное влияние никотиновой зависимости сыграло злую шутку с Щербаковым.

-Я уверен, это все курево. В сентябре его забирали с сердцем, сказали: «Хочешь жить, бросай курить». И вот снова. Он еще и курит толстые сигареты, где никотина убойная доза, — рассказал сосед актера.

Сын Бориса Васильевича вызвал скорую помощь. Позже он сообщил о состоянии отца.

-Был сейчас у него в больнице, ждали результатов анализов. Врачи подтвердили, что все поправимо. Повреждения в основном косметического характера, он выглядит уже намного лучше, — сообщил сын артиста.

Однако 7 декабря спектакль «Свободная пара», в котором играл Борис Васильевич, был отменён. Это говорит о том, что последствия падения актёра на лестничной площадке могут быть более серьёзными, чем казалось ранее.

Ранее мы писали, что известному актёру Борису Щербакову грозит отек мозга: после падения на лестничной клетке у него диагностировали перелом черепа.