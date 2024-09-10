Хоккеисты из Орла выиграли Кубок «СХЛ-Центр»

Команда хоккеистов из Орловского государственного университета стала победителем Кубка «СХЛ-Центр». Благодаря этой победе спортсмены получили право участвовать в Кубке чемпионов СХЛ. Об этом сообщили в правительстве региона 10 сентября 2024 года.

Соревнования проходили на ледовой арене в микрорайоне Зареченский города Орла. За победу боролись не только хозяева турнира, но и гости из Смоленска, Тамбова и Мордовии. Матчи проводились по круговой системе, где каждая команда играла с каждой. После всех игр были подведены итоги.

Первые два матча принесли орловским студентам уверенные победы. Команда «Держава» из Тамбова проиграла со счётом 2:7, а «МГУ-Талина» из Мордовии — со счётом 4:7. В заключительном матче сборная Орловского госуниверситета уступила команде Смоленского государственного университета спорта со счётом 5:6, однако это не повлияло на общий результат.

В Кубке чемпионов Студенческой хоккейной лиги примут участие победители всех региональных кубков, а также победитель и призёры прошедшего чемпионата СХЛ.

Ранее мы писали, что 8 сентября 2024 года, футбольный клуб «Орёл» порадовал своих болельщиков крупной победой в матче против «Коломны». Игра завершилась со счётом 4:0 в пользу орловцев. Об этом сообщил Орелtimes 8 сентября 2024 года.