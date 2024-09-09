В Орловский холдинг «Русагро» сохранил прописку на Кипре

Акционеры крупного российского агрохолдинга «Русагро», ведущего деятельность в Орловской области, не поддержали идею о перерегистрации компании в России. Об этом 9 сентября 2024 года сообщает «Бизнес журнал Центр».

Ранее предлагалось провести редомициляцию компании — сменить страну регистрации юридического лица — и зарегистрировать холдинг в специальном административном районе на острове Русский во Владивостоке. Однако акционеры проголосовали против этого решения.

Ros Agro Plc сохраняет регистрацию на Кипре. Основные активы холдинга расположены в различных регионах России: Тульской, Курской, Орловской, Воронежской, Белгородской, Тамбовской, Ульяновской, Саратовской, Свердловской, Самарской, Волгоградской, Оренбургской и Нижегородской областях, а также в Приморском крае и Башкортостане. Продукция компании экспортируется в 49 стран мира.

Информация о планах смены прописки «Русагро» появилась в начале августа 2024 года.