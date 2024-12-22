Холодец: эксперт рассказала о пользе и вреде популярного блюда

Фото: ecookie.ru

Холодец — блюдо, которое известно во многих странах мира. В России его готовят из мяса, хрящей и костей, долго томя на слабом огне. В других странах существуют свои вариации этого блюда. Например, в Австрии и Германии предпочитают зельц из свинины, во Франции используют куриное мясо, а в азиатских странах для приготовления «стеклянного мяса» применяют свиные уши, шкуру и потроха.

О пользе и вреде холодца рассказала гастроэнтеролог и эксперт Екатерина Кашух.

-Холодец богат белком — основным строительным материалом для клеток. Также в его составе есть цинк и железо, необходимые для правильного кроветворения и поддержки иммунитета, витамины группы B, лизин — аминокислота, которая помогает кальцию как следует усваиваться в организме. А это, в свою очередь, положительно сказывается на здоровье костей, — отмечает Кашух.

Однако чрезмерное употребление холодца может негативно сказаться на здоровье, пишут iz.ru. Из-за высокой жирности это блюдо может способствовать повышению уровня холестерина в крови. Тем, кто страдает от заболеваний желудочно-кишечного тракта, мочекаменной болезни или подагры, следует употреблять холодец с осторожностью. Также стоит учесть, что при приготовлении холодца используется много соли, что может привести к отёкам и повышению артериального давления.

-Хранить холодец следует не более трех дней в холодильнике, а сочетать его можно с хлебом, гренками или горячими блюдами, такими как отварной или запеченный картофель, — подытожила Кашух.

Ранее мы писали, про топ-5 простых и сытных закусок для новогоднего застолья, которые сметут со стола за считанные минуты.