Хотите огурцы круглое лето? Подкармливайте растения по этому рецепту раз в 10 дней

Залог обильного и продолжительного плодоношения огурцов — регулярное внесение питательных веществ. Для этого подойдет специальная подкормка, которую можно приготовить самостоятельно из подручных компонентов.
Чем подкармливать огурцы?
Оптимальной для огурцов будет следующая питательная смесь:
- 1 ст. ложка комплексного минерального удобрения (например, «Растворин» или «Кемира»);
- 1 ст. ложка суперфосфата;
- 1 ст. ложка сульфата калия;
- 5-10 капель йода;
- 10 л воды.
Тщательно перемешайте все компоненты в воде до полного растворения солей. Полученным раствором подливайте растения под корень раз в 10 дней.
Почему именно такая норма подкормки?
Огурцы — культура, которая очень активно растет и плодоносит. Они постоянно нуждаются в дополнительном питании, чтобы поддерживать высокую продуктивность. Внесение подкормки раз в 10 дней позволяет равномерно обеспечивать растения всеми необходимыми элементами в нужном количестве.
Комплекс минеральных веществ, представленный в составе раствора, благотворно влияет на развитие огурцов:
- Азот стимулирует рост зелёной массы и формирование бутонов.
- Фосфор ускоряет созревание плодов и повышает их качество.
- Калий укрепляет иммунитет растений, делает их более устойчивыми к стрессам и болезням.
- Йод улучшает завязываемость и вкусовые качества огурцов.
Регулярная подкормка по такой схеме обеспечивает огурцы всем необходимым в оптимальных пропорциях, что позволяет растениям обильно и стабильно плодоносить на протяжении всего вегетационного периода.
Не забудьте также своевременно рыхлить почву в междурядьях, поливать по мере необходимости и защищать растения от вредителей. Эти меры в комплексе с правильной подкормкой гарантируют вам отличный урожай огурцов.
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