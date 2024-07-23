Как использовать вазелин в уходе за кожей и волосами: 6 необычных способов

Вазелин — это универсальное средство, которое может быть полезно не только в медицинских целях. Он также может стать вашим помощником в уходе за кожей и волосами. В этой статье мы рассмотрим 6 неожиданных способов использования вазелина, которые помогут вам выглядеть лучше и чувствовать себя увереннее.

Способ № 1. Слаггинг

Один из самых популярных способов использования вазелина — это слаггинг. Слаггинг — это нанесение вазелина на кожу лица перед сном. Некоторые пользователи соцсетей считают, что этот метод помогает сухой коже удерживать влагу во время сна. Для этого необходимо нанести толстый слой вазелина на лицо и оставить его на ночь.

Способ № 2. Стойкость парфюма

Вы когда-нибудь задумывались, почему некоторые духи продаются вместе с вазелином? Оказывается, это помогает сделать аромат более стойким. Если ваши духи не продаются в таком формате, вы можете воспользоваться простым лайфхаком: нанесите вазелин на кожу и распылите на эти места любимый аромат — духи будут держаться гораздо дольше.

Способ № 3. Техника «сэндвич»

Если у вас сухая или атопичная кожа, то вы можете попробовать технику «сэндвич». Она заключается в том, чтобы наносить тоник и сыворотку в несколько слоёв, а затем фиксировать результат вазелином. Это позволяет питательным веществам оставаться в коже, не разрушаясь под воздействием окружающей среды.

Способ № 4. Защита кожи во время окрашивания

Чтобы избежать раздражений или цветных пятен на коже головы и шеи во время домашнего окрашивания волос, можно использовать вазелин. Нанесите вазелин по контуру роста волос перед окрашиванием, и он послужит натуральным барьером, предотвращая нежелательный эффект.

Способ № 5. Ламинирование ресниц

Некоторые пользователи сети придумали необычный способ использования вазелина для ресниц. Они наносят средство на ресницы после их закручивания щипцами. Таким образом, ресницы якобы можно вытянуть наверх, создав эффект изящного естественного изгиба. Однако стоит отметить, что эффективность этого метода не подтверждена научными исследованиями.

Способ № 6. Против шелушений

Ещё один способ использования вазелина — смягчение последствий воздействия внешних факторов, таких как шелушения на коже во время зимней стужи или зуд после солнечных ожогов. Попробуйте использовать вазелин на повреждённых участках, чтобы помочь своей коже восстановиться.