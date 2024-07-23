Хозяева квартиры отказываются отдавать залог: как вернуть деньги

При аренде жилья квартиранты обычно вносят определённую сумму в виде залога. По правилам, залог должен быть возвращён съёмщику, если он ничего не испортил в квартире. Однако некоторые хозяева квартир отказываются отдавать залог без объяснения причин или под надуманным предлогом. В таких случаях можно попробовать решить проблему мирным путём или обратиться в суд.
Досудебное урегулирование
Сначала попробуйте разрешить конфликт мирным путём. Для этого направьте арендодателю письменную претензию с требованием вернуть залог. В ней укажите:
- факт внесения залога (дату и сумму);
- основания для его возврата (отсутствие повреждений, своевременный выезд из помещения);
- срок, в течение которого вы ожидаете возврата денег (обычно 10–14 дней);
- предупреждение о намерении обратиться в суд в случае отказа.
Отправьте претензию заказным письмом с уведомлением о вручении или передайте лично под роспись. Сохраните копию претензии и доказательства её отправки — они пригодятся в суде.
Подготовка к судебному разбирательству
Если решить проблему мирно не получилось, готовьтесь к суду. Соберите все доказательства:
- договор найма жилья;
- расписку о получении залога арендодателем;
- акт приёма-передачи квартиры при заселении и выезде;
- фотографии квартиры на момент выезда;
- свидетельские показания (если есть);
- претензию и доказательства её отправки;
- переписку с арендодателем.
Подача иска
Иск о взыскании неосновательного обогащения подают в мировой суд по месту жительства арендодателя или по месту нахождения арендуемого имущества. В документе укажите:
- данные истца и ответчика;
- обстоятельства дела (факт аренды, внесения залога, отсутствие оснований для его удержания);
- требование о взыскании суммы залога;
- расчёт госпошлины (зависит от суммы иска);
- перечень прилагаемых документов.
Помимо суммы залога, можно потребовать проценты за пользование чужими деньгами (по статье 395 ГК РФ), а также возмещения судебных расходов.
Судебный процесс
В ходе разбирательства нужно будет доказать факт внесения залога, отсутствия оснований для его удержания и отказа арендодателя вернуть деньги добровольно.
Исполнение решения суда
Если суд встанет на сторону съёмщика, он получит исполнительный лист, чтобы предъявить его к исполнению. Это можно сделать самому через банк (если известны реквизиты счёта ответчика) или через службу судебных приставов.
Отмечается, что даже выигранное дело не гарантирует моментального возврата денег. Если у ответчика нет имущества или доходов, история может затянуться.
Закон на стороне добросовестного арендатора, но судебное разбирательство может оказаться долгим и затратным процессом. В связи с этим всегда лучше пытаться решить вопрос без суда. Стоит помнить, что грамотно составленный договор и внимательность при его исполнении — лучшая защита ваших прав как арендатора.