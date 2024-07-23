Хозяева квартиры отказываются отдавать залог: как вернуть деньги

При аренде жилья квартиранты обычно вносят определённую сумму в виде залога. По правилам, залог должен быть возвращён съёмщику, если он ничего не испортил в квартире. Однако некоторые хозяева квартир отказываются отдавать залог без объяснения причин или под надуманным предлогом. В таких случаях можно попробовать решить проблему мирным путём или обратиться в суд.

Досудебное урегулирование

Сначала попробуйте разрешить конфликт мирным путём. Для этого направьте арендодателю письменную претензию с требованием вернуть залог. В ней укажите:

факт внесения залога (дату и сумму);

основания для его возврата (отсутствие повреждений, своевременный выезд из помещения);

срок, в течение которого вы ожидаете возврата денег (обычно 10–14 дней);

предупреждение о намерении обратиться в суд в случае отказа.

Отправьте претензию заказным письмом с уведомлением о вручении или передайте лично под роспись. Сохраните копию претензии и доказательства её отправки — они пригодятся в суде.

Подготовка к судебному разбирательству

Если решить проблему мирно не получилось, готовьтесь к суду. Соберите все доказательства:

договор найма жилья;

расписку о получении залога арендодателем;

акт приёма-передачи квартиры при заселении и выезде;

фотографии квартиры на момент выезда;

свидетельские показания (если есть);

претензию и доказательства её отправки;

переписку с арендодателем.

Подача иска

Иск о взыскании неосновательного обогащения подают в мировой суд по месту жительства арендодателя или по месту нахождения арендуемого имущества. В документе укажите:

данные истца и ответчика;

обстоятельства дела (факт аренды, внесения залога, отсутствие оснований для его удержания);

требование о взыскании суммы залога;

расчёт госпошлины (зависит от суммы иска);

перечень прилагаемых документов.

Помимо суммы залога, можно потребовать проценты за пользование чужими деньгами (по статье 395 ГК РФ), а также возмещения судебных расходов.

Судебный процесс

В ходе разбирательства нужно будет доказать факт внесения залога, отсутствия оснований для его удержания и отказа арендодателя вернуть деньги добровольно.

Исполнение решения суда

Если суд встанет на сторону съёмщика, он получит исполнительный лист, чтобы предъявить его к исполнению. Это можно сделать самому через банк (если известны реквизиты счёта ответчика) или через службу судебных приставов.

Отмечается, что даже выигранное дело не гарантирует моментального возврата денег. Если у ответчика нет имущества или доходов, история может затянуться.

Закон на стороне добросовестного арендатора, но судебное разбирательство может оказаться долгим и затратным процессом. В связи с этим всегда лучше пытаться решить вопрос без суда. Стоит помнить, что грамотно составленный договор и внимательность при его исполнении — лучшая защита ваших прав как арендатора.