Идеально на Новый год-2025: подайте на стол «Шапочки Деда Мороза» — их точно съедят первыми

Эта оригинальная закуска в виде мешка с подарками не только украсит ваш праздничный стол, но и порадует гостей своим вкусом. Вот как её приготовить.
Ингредиенты:
- Блины — 10 штук
- Курица (грудка, окорочка и т.п.) — 300 г
- Рис — 70 г
- Морковь — 1 штука
- Репчатый лук — 1 штука
- Майонез — 2 столовые ложки
- Свежая зелень — по вкусу
- Соль — по вкусу
- Масло растительное — 4 столовые ложки
- Зеленый лук (для завязок)
Приготовление:
- Приготовьте блины. Используйте ваш любимый рецепт для тонких блинов.
- Подготовьте курицу. Мелко нарежьте отварное куриное мясо.
- Обжарьте овощи. Натрите морковь на терке, мелко нарежьте лук и обжарьте их на растительном масле до золотистого цвета.
- Смешайте начинку. В глубокой миске соедините курицу, вареный рис и пассерованные овощи. Перемешайте, добавьте немного майонеза и рубленой свежей зелени. Посолите по вкусу.
- Заполните блины. Выложите приготовленную начинку в центр каждого блинчика.
- Сформируйте мешочки. С помощью зеленого лука завяжите блинчик в форме мешочка.
Приятного аппетита!
Эта закуска станет не только вкусным угощением, но и красивым украшением вашего новогоднего стола. Наслаждайтесь праздничным настроением и волшебством!