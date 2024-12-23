Орловская среда - региональный сайт Орловской области

Идеально на Новый год-2025: подайте на стол «Шапочки Деда Мороза» — их точно съедят первыми

Евгения Гулевская
24 декабря 2024

Эта оригинальная закуска в виде мешка с подарками не только украсит ваш праздничный стол, но и порадует гостей своим вкусом. Вот как её приготовить.

Ингредиенты:

  • Блины — 10 штук
  • Курица (грудка, окорочка и т.п.) — 300 г
  • Рис — 70 г
  • Морковь — 1 штука
  • Репчатый лук — 1 штука
  • Майонез — 2 столовые ложки
  • Свежая зелень — по вкусу
  • Соль — по вкусу
  • Масло растительное — 4 столовые ложки
  • Зеленый лук (для завязок)

Приготовление:

  1. Приготовьте блины. Используйте ваш любимый рецепт для тонких блинов.
  2. Подготовьте курицу. Мелко нарежьте отварное куриное мясо.
  3. Обжарьте овощи. Натрите морковь на терке, мелко нарежьте лук и обжарьте их на растительном масле до золотистого цвета.
  4. Смешайте начинку. В глубокой миске соедините курицу, вареный рис и пассерованные овощи. Перемешайте, добавьте немного майонеза и рубленой свежей зелени. Посолите по вкусу.
  5. Заполните блины. Выложите приготовленную начинку в центр каждого блинчика.
  6. Сформируйте мешочки. С помощью зеленого лука завяжите блинчик в форме мешочка.

Приятного аппетита!

Эта закуска станет не только вкусным угощением, но и красивым украшением вашего новогоднего стола. Наслаждайтесь праздничным настроением и волшебством!

Что будем искать? Например,Человек