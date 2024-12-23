Идеально на Новый год-2025: подайте на стол «Шапочки Деда Мороза» — их точно съедят первыми

Эта оригинальная закуска в виде мешка с подарками не только украсит ваш праздничный стол, но и порадует гостей своим вкусом. Вот как её приготовить.

Ингредиенты:

Блины — 10 штук

— 10 штук Курица (грудка, окорочка и т.п.) — 300 г

(грудка, окорочка и т.п.) — 300 г Рис — 70 г

— 70 г Морковь — 1 штука

— 1 штука Репчатый лук — 1 штука

— 1 штука Майонез — 2 столовые ложки

— 2 столовые ложки Свежая зелень — по вкусу

— по вкусу Соль — по вкусу

— по вкусу Масло растительное — 4 столовые ложки

— 4 столовые ложки Зеленый лук (для завязок)

Приготовление:

Приготовьте блины. Используйте ваш любимый рецепт для тонких блинов. Подготовьте курицу. Мелко нарежьте отварное куриное мясо. Обжарьте овощи. Натрите морковь на терке, мелко нарежьте лук и обжарьте их на растительном масле до золотистого цвета. Смешайте начинку. В глубокой миске соедините курицу, вареный рис и пассерованные овощи. Перемешайте, добавьте немного майонеза и рубленой свежей зелени. Посолите по вкусу. Заполните блины. Выложите приготовленную начинку в центр каждого блинчика. Сформируйте мешочки. С помощью зеленого лука завяжите блинчик в форме мешочка.

Приятного аппетита!

Эта закуска станет не только вкусным угощением, но и красивым украшением вашего новогоднего стола. Наслаждайтесь праздничным настроением и волшебством!