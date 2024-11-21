В Калмыкии породистая кошка напала на 9 летнюю девочку: ее госпитализировали с укусами тяжелой степени

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Шотландская вислоухая кошка напала на 9-летнюю девочку в Калмыкии. Школьница госпитализирована с укусами тяжёлой степени.

По данным SHOT, инцидент произошёл в одной из квартир в Элисте. Как рассказала пострадавшая девочка, их домашняя «шотландка» внезапно набросилась на неё без всякой причины. Разъярённая вислоухая начала играть с мелкой хозяйкой — хаотично искусала её и жёстко расцарапала всё тело.

Ребёнка положили в больницу. У девочки обнаружили множественные раны на лице, ушах, голове, руках, ногах и ягодицах.

Но при этом мама школьницы попросила не проводить никаких проверок. Шотландская вислоухая с ними живёт уже три года (фото ещё котёночное). Девочка питомицу очень любит, и избавляться от вредной пушистой они не планируют.