Насколько проиндексируется материнский капитал на 2025–2027 годах:решение президента

В субботу, 30 ноября, Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на 2025–2027 годы, согласно которому материнский капитал будет проиндексирован на 7,3%. Соответствующий документ опубликован на сайте для официальных правовых актов, сообщает iz.ru.

Индексация запланирована на 1 февраля 2025 года.

Общая сумма выплаты составит 676 398 рублей. В 2026 году ожидается увеличение материнского капитала на 4,5%, что приведет к сумме в 706 836 рублей. В 2027 году выплата будет проиндексирована на 4%, и составит 735 109 рублей. Если семья ожидает второго, третьего или последующего ребенка, рожденного с 1 января 2020 года, и ранее не имела материнского капитала, сумма составит 893 835 рублей в 2025 году, увеличившись до 934 058 рублей в 2026-м, а затем до 971 420 рублей в 2027-м.

Доплата за второго ребенка при получении выплаты на первого составит 217 тыс. рублей в 2025 году.