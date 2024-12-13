Индексация социальной пенсии в 2025 году: на сколько ее хотят повысить?

Индексация страховых пенсионных выплат и пособий по инвалидности осуществляется ежегодно 1 апреля, как неотъемлемая часть заботы о благосостоянии граждан. 30 ноября, в субботу, президент России Владимир Путин утвердил закон о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на 2025–2027 годы.

Согласно новому предписанию, в 2025 году социальные пенсии увеличатся на 14,75%, для чего в проекте федерального бюджета предусмотрено 825 миллиардов рублей. В 2026 году индекс будет составлять 4,5%, а в 2027 году — 4%, с соответствующими ассигнованиями в 895 миллиардов и 950 миллиардов рублей.

После индексации 1 апреля 2025 года социальная пенсия достигнет величины 15 456 рублей. При этом в начале года первоочередно произойдет индексация страховой пенсии по старости. С 1 января 2025 года она вырастет на 7,3% и в среднем составит 24 тысячи рублей, подчеркивая приверженность государства к улучшению жизненного уровня своих граждан, сообщают «Известия».