Информацию о проблемах фельдшеров в Должанской ЦРБ опровергли в орловском Департаменте здравоохранения

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Координатор профсоюза медиков «Действие» Дмитрий Серёгин сообщил о проблеме, возникшей в Должанской центральной районной больнице. Об этом Орловская среда рассказала 20 августа 2024 года. По его словам, фельдшеров без их согласия переместили из большого помещения в другое здание, что якобы лишило их связи с центральной диспетчерской Орловской области. В региональном Департаменте здравоохранения прокомментировали ситуацию.

Помещение, куда перевели сотрудников скорой медицинской помощи, до пандемии использовалось для тех же целей. Перевод медиков в кабинет, где они находились до недавнего времени, был временным решением на период коронавируса. Сейчас фельдшеры работают на базе центральной районной больницы, им выделили кабинет рядом с местом главврача и приёмным покоем.

Дмитрий Серёгин также утверждает, что фельдшеры вынуждены бегать между корпусами больницы, чтобы принять вызов. Однако в региональном депздраве эту информацию опровергли.

-Проблемы, которые описаны насчёт телефона, не существуют. Во-первых, потому что скорая не принимает звонки по телефону, а получает их от диспетчера на свои рабочие планшеты.

Диспетчер, который принимает звонки по номеру 112, находится в приёмном покое, в том же здании, куда и переехала теперь скорая. На скорость отработки вызовов переезд медиков в другое помещение никак не повлиял, — сообщили в департаменте.

Также Дмитрий Серёгин упомянул, что старший фельдшер написала заявление об увольнении. Но это не соответствует действительности: она отказалась от совместительства, но продолжает работать в больнице.

Отметим, что члены профсоюза «Действие» и медики Должанской ЦРБ обратились в компетентные органы с жалобами на происходящее в медучреждении.

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