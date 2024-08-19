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Иностранные языки, которые изучают обеспеченные россияне с доходом от 100 тысяч рублей

Светлана Соколова
19 августа 2024
Фото: daily.hse.ru

Жители России с доходом от 100 тысяч рублей стремятся к изучению иностранных языков. По данным исследовательского центра Superjob.ru, наиболее востребованными языками среди обеспеченных россиян являются:

  • Английский — 36%.
  • Китайский — 20%.
  • Испанский — 9%.

Также в список популярных языков вошли:

  • Арабский и итальянский — по 9% и 4% соответственно.
  • Немецкий и французский — по 5%.

Остальные респонденты выбрали другие языки, такие как корейский, турецкий, португальский, чешский и другие.

13% россиян заявили, что не видят необходимости в изучении иностранных языков, так как не планируют выезжать за границу. Среди респондентов с высоким доходом доля таких людей составила 10%.

Ранее мы сообщали, что детей мигрантов в России будут принимать в школу только со знанием русского языка.

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