Иностранные языки, которые изучают обеспеченные россияне с доходом от 100 тысяч рублей

Жители России с доходом от 100 тысяч рублей стремятся к изучению иностранных языков. По данным исследовательского центра Superjob.ru, наиболее востребованными языками среди обеспеченных россиян являются:

Английский — 36%.

Китайский — 20%.

Испанский — 9%.

Также в список популярных языков вошли:

Арабский и итальянский — по 9% и 4% соответственно.

Немецкий и французский — по 5%.

Остальные респонденты выбрали другие языки, такие как корейский, турецкий, португальский, чешский и другие.

13% россиян заявили, что не видят необходимости в изучении иностранных языков, так как не планируют выезжать за границу. Среди респондентов с высоким доходом доля таких людей составила 10%.

Ранее мы сообщали, что детей мигрантов в России будут принимать в школу только со знанием русского языка.