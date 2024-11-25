Интернет и старшее поколение: как технологии делают жизнь счастливее

t.me/bloodysx

Интернет делает жизнь людей старше 50 лет счастливее и помогает избежать депрессии, сообщает t.me/bloodysx.

Согласно исследованию ученых из Университета Гонконга, люди старше 50 лет, которые регулярно пользуются интернетом, чувствуют себя счастливее и реже сталкиваются с депрессией.

Особенно это касается тех, кто активно использует интернет для общения, покупок и поиска информации.

Анализ данных 87 000 человек из 23 стран показал, что ежедневное использование интернета связано с более высоким уровнем удовлетворённости жизнью и улучшением здоровья, особенно у людей старше 65 лет, а также тех, кто не был женат, мало занимался спортом и имел меньше денег.

Интернет помогает уменьшить одиночество, наладить социальные связи и получить доступ к важной информации и услугам.

Однако учёные предупреждают, что чрезмерное время в сети может негативно сказаться на здоровье, нарушая сон, физическую активность и живое общение. Кроме того, пожилые пользователи могут стать жертвами онлайн-мошенников или дезинформации.

Ранее исследование американских учёных показало, что регулярное использование интернета снижает риск деменции у людей в возрасте от 50 до 65 лет почти в два раза. Он помогает поддерживать когнитивные способности и замедляет процессы старения мозга.