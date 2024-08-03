Ипотечное жилье орловцев под защитой: теперь его не смогут отобрать при банкротстве

В пятницу, 2 августа 2024 года, Совет Федерации одобрил законопроект, который защитит ипотечное жильё орловцев при банкротстве. Как сообщает РБК, согласно новым поправкам в законе «О несостоятельности (банкротстве)», гражданин сможет заключить мировое соглашение с ипотечным кредитором и реструктурировать задолженность.

Это позволит избежать продажи ипотечного жилья на торгах при сохранении ипотеки. Авторы законопроекта считают, что ранее подобные случаи часто приводили к нарушению конституционных прав граждан.

Согласие финансового управляющего или других кредиторов учитываться не будет. Их мнение в этой процедуре не имеет значения.

По действующему законодательству единственное ипотечное жильё или земельный участок могут быть изъяты, если обязательства по кредиту не исполняются и накапливаются просрочки.