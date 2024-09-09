Ипотека теряет популярность: более половины россиян предпочитают покупать недвижимость за наличные

Всё больше россиян отказываются от ипотеки при покупке недвижимости. По данным федерального комбината стеновых материалов «Винзер», доля таких покупателей в 2024 году снизилась до 42%. Это рекордно низкий показатель за последнее время, сообщают Известия.
-На загородном и вторичном рынке жилья растет доля расчетов за наличные денежные средства без привлечения заемных средств, а вот в сегменте новостроек мы по-прежнему фиксируем большую роль в продажах ипотечных кредитов, всего 28% квартир на первичном рынке сейчас приобретается за счет собственных сбережений или после продажи имеющейся недвижимости,― рассказал директор комбината «Винзер» Денис Жалнин.
Денис подчёркивает, что рынок новостроек сейчас наиболее зависим от условий ипотечного кредитования. Любые новые ограничения могут привести к критическому охлаждению спроса. При этом по итогам августа 76% покупателей квартир использовали исключительно семейную ипотеку.
-Основной риск здесь в том, что чем меньше объем строительства, тем выше его себестоимость, а с учетом инфляции, роста стоимости рабочей силы, высокой ключевой ставки и кредитов для бизнеса это еще больше снижает доступность нового жилья в будущем. Строительный рынок сейчас находится в преддверии глобальной трансформации,― продолжает Жалнин.
Он также отмечает, что застройщики уже начали диверсифицировать свой бизнес, расширяя географию строительства на новые регионы и корректируя планы по строительству в традиционно активных регионах.
-Девелоперы проявляют высокий интерес к малым городам, где до этого новое строительство либо отсутствовало вовсе, либо строились однотипные дома, к которым у потенциальных покупателей не было реального интереса, и приобретались они больше из-за отсутствия альтернативы. Маржинальность строительного бизнеса в таких локациях ниже, но это компенсируется более низким размером начальных инвестиций из-за более дешевой цены на земельные участки и отсутствием явной конкуренции. При этом если в крупных городах больший объем спроса был реализован за последние несколько лет действия дешевых кредитов, то в малых городах такого бума не было,― пояснил он.
В существующих условиях необходимо найти баланс между дешёвой ипотекой, разогревающей спрос и цены, и поддержкой строительной отрасли для сохранения темпов строительства жилья.
-Эффект от снижения вывода новых проектов рынок ощутит не сразу, а в течение двух–трех лет, если ситуация с доступностью ипотечных кредитов урегулируется, это может вызвать нарушение баланса между спросом и предложением и спровоцировать очередную волну роста цен,― подытожил эксперт.
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