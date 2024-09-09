Ипотека теряет популярность: более половины россиян предпочитают покупать недвижимость за наличные

Всё больше россиян отказываются от ипотеки при покупке недвижимости. По данным федерального комбината стеновых материалов «Винзер», доля таких покупателей в 2024 году снизилась до 42%. Это рекордно низкий показатель за последнее время, сообщают Известия.

-На загородном и вторичном рынке жилья растет доля расчетов за наличные денежные средства без привлечения заемных средств, а вот в сегменте новостроек мы по-прежнему фиксируем большую роль в продажах ипотечных кредитов, всего 28% квартир на первичном рынке сейчас приобретается за счет собственных сбережений или после продажи имеющейся недвижимости, ― рассказал директор комбината «Винзер» Денис Жалнин.

Денис подчёркивает, что рынок новостроек сейчас наиболее зависим от условий ипотечного кредитования. Любые новые ограничения могут привести к критическому охлаждению спроса. При этом по итогам августа 76% покупателей квартир использовали исключительно семейную ипотеку.

-Основной риск здесь в том, что чем меньше объем строительства, тем выше его себестоимость, а с учетом инфляции, роста стоимости рабочей силы, высокой ключевой ставки и кредитов для бизнеса это еще больше снижает доступность нового жилья в будущем. Строительный рынок сейчас находится в преддверии глобальной трансформации, ― продолжает Жалнин.

Он также отмечает, что застройщики уже начали диверсифицировать свой бизнес, расширяя географию строительства на новые регионы и корректируя планы по строительству в традиционно активных регионах.

-Девелоперы проявляют высокий интерес к малым городам, где до этого новое строительство либо отсутствовало вовсе, либо строились однотипные дома, к которым у потенциальных покупателей не было реального интереса, и приобретались они больше из-за отсутствия альтернативы. Маржинальность строительного бизнеса в таких локациях ниже, но это компенсируется более низким размером начальных инвестиций из-за более дешевой цены на земельные участки и отсутствием явной конкуренции. При этом если в крупных городах больший объем спроса был реализован за последние несколько лет действия дешевых кредитов, то в малых городах такого бума не было, ― пояснил он.

В существующих условиях необходимо найти баланс между дешёвой ипотекой, разогревающей спрос и цены, и поддержкой строительной отрасли для сохранения темпов строительства жилья.

-Эффект от снижения вывода новых проектов рынок ощутит не сразу, а в течение двух–трех лет, если ситуация с доступностью ипотечных кредитов урегулируется, это может вызвать нарушение баланса между спросом и предложением и спровоцировать очередную волну роста цен, ― подытожил эксперт.

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