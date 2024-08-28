Ирина Болгар, мать троих детей Павла Дурова, подала на него иск в суд Швейцарии

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Ирина Болгар, мать троих детей Павла Дурова, подала иск в Швейцарии против основателя Telegram. Она утверждает, что Дуров применял насилие к их младшему сыну и перестал выплачивать алименты в размере 150 тысяч евро в месяц (примерно 1,5 млн рублей). По информации Forbes, в иске Болгар утверждает, что Дуров с 2021 по 2022 год минимум пять раз применил физическое насилие к своему сыну 2017 года рождения.

Болгар также подала гражданский иск об опеке над детьми в суд Женевы. Оба иска были поданы после того, как она заявила, что Дуров перестал платить алименты. По её словам, основатель «телеги» перестал встречаться с детьми в сентябре 2022 года, и примерно в то же время прекратились выплаты. Ирина была вынуждена воспитывать детей на свою зарплату — около 9500 долларов в месяц.

В мае 2023 года суд в Женеве вынес решение в пользу Болгар о единоличной опеке над детьми. Затем это решение было подтверждено в феврале 2024 года. Судя по всему, Павел Дуров не участвовал в разбирательствах и не нанимал адвоката.

Ранее мы сообщали, что основателя Telegram Павла Дурова выдвинули на Нобелевскую премию мира.