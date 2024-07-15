Ишемическая болезнь сердца и цереброваскулярные заболевания: названы основные причины смертности в Орловской области

Фото: Пресс-служба администрации Орла

В воскресенье, 14 июля 2024 года, стало известно, что в Орловской области обнародована статистика по смертности за 2023 год. Согласно предоставленным данным, в прошлом году в регионе умерло 10 917 человек.

Наиболее распространённой причиной смерти стали болезни системы кровообращения, унёсшие жизни 6352 орловцев. Смертность от этих заболеваний составила 901,4 случая на 100 тысяч населения. Среди них ишемическая болезнь сердца стала основной причиной ухода из жизни — 569,9 случаев на 100 тыс. населения.

На втором месте по уровню смертности оказались цереброваскулярные заболевания, которые привели к 165,8 случаям смерти на каждые 100 тысяч жителей региона. Об этом сообщили Орловские новости.

Следует отметить, что демографическая ситуация в Орловской области остаётся сложной: смертность превышает рождаемость более чем в два раза.