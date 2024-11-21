Исторический момент: первая девушка–помощник машиниста начала работу в локомотивном депо Орла

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Первая в Орле девушка–помощник машиниста тепловоза Мария Индеева после успешной сдачи экзаменов приступила к работе в эксплуатационном локомотивном депо Орёл-Сортировосчный. Она будет водить пассажирские поезда от Орла до станций Брянск и Елец, сообщает newsorel.ru.

Обучение по специальности «помощник машиниста локомотива» Мария проходила в Пресненском подразделении Московского учебного центра профессиональных квалификаций, затем — обкатку под руководством опытных наставников. А после сдачи квалификационных экзаменов приступила к самостоятельной работе.

В настоящее время на Московской железной дороге помощниками машиниста трудятся более 20 женщин, которые в составе локомотивных бригад водят поезда «Ласточка» на МЦК, пригородные электрички, поезда дальнего следования, а также заняты в маневровом грузовом движении.