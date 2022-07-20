Из орловского юринститута «вынесли» продукты на 443 тыс. рублей

В отношении заведующей складом Орловского юридического института МВД России им. В.В.Лукьянова возбуждено уголовное дело о растрате.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении заведующей складом отделения продовольственного обеспечения отдела тылового обеспечения, а также иных лиц из числа сотрудников Орловского юридического института МВД России им. В.В. Лукьянова по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 160 УК РФ (растрата).

По версии следствия, подозреваемая, являясь материально ответственным лицом, с ноября 2021 по июль 2022 года совместно с лицами из числа сотрудников Орловского юридического института МВД России им. В.В.Лукьянова совершила хищение вверенных ей продуктов питания со складов учебного заведения, предназначенных для курсантов, причинив материальный ущерб в крупном размере свыше 443 тысяч рублей.

В настоящее время в отношении подозреваемой, а также иных лиц проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Уголовное дело возбуждено по материалам УМВД России по Орловской области, информирует СУ СК.