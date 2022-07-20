20 июля 2022



Из орловского юринститута «вынесли» продукты на 443 тыс. рублей

В отношении заведующей складом Орловского юридического института МВД России им. В.В.Лукьянова возбуждено уголовное дело о растрате.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении заведующей складом отделения продовольственного обеспечения отдела тылового обеспечения, а также иных лиц из числа сотрудников Орловского юридического института МВД России им. В.В. Лукьянова  по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 160 УК РФ (растрата).

По версии следствия, подозреваемая, являясь материально ответственным лицом, с ноября 2021 по июль 2022 года совместно с  лицами из числа сотрудников Орловского юридического института МВД России им. В.В.Лукьянова совершила хищение вверенных ей продуктов питания со складов учебного заведения, предназначенных для курсантов, причинив материальный ущерб в крупном размере свыше 443 тысяч рублей.

В настоящее время в отношении подозреваемой, а также иных лиц проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.  Уголовное дело возбуждено по материалам УМВД России по Орловской области, информирует СУ СК.

 

В воскресенье в Орле пройдет открытое первенство по гиревому спорту
В Орле увековечат память героев-разведчиков
В Орле в сквере Героев-десантников установят антивандальные скамьи и урны
Опубликовано 20 Июл 2022 в 16:51. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

Комментарии закрыты.

Новости

Момент падения крана на Красном мосту.



Это не просто позор...



Скандальное дело мэра! Последние новости: город Орел 2021! Громкое дело о дорогах!



ПОДПИШИСЬ ЗА ОТСТАВКУ МУЗАЛЕВСКОГО!



19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ПО СОВЕСТИ!



Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2022 ООО "Агентство "Орловская среда"