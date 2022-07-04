Из Орловской области отгрузили около 2 тысяч тонн гречневой лузги в Китай, Латвию и Корею

За первое полугодие 2022 года из Орловской области под контролем Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям экспортировано в Китай, Латвию и Корею 1,9 тыс. тонн лузги гречневой, на которую оформлено 170 фитосанитарных сертификатов.

По результатам лабораторных исследований, проведенных подведомственным Россельхознадзору ФГБУ ЦНМВЛ, карантинные вредные организмы в лузге не обнаружены. Вся продукция соответствовала установленным требованиям стран – импортеров.

В лузге гречихи содержится до 35-40% окиси калия. Зола, полученная от сжигания лузги и подверженная специальной обработке, — ценное щелочное калийное удобрение на кислых почвах.

Лузгу можно использовать в качестве дренажного материала при выращивании рассады овощных и ягодных культур; для мульчирования грядок, как корм птице и скоту и др.

В Китае из лузги изготавливают традиционные небольшие подушки-валики, которые пользуются огромным спросом у покупателей, благодаря хорошему ортопедическому эффекту и экологической чистоте.

По информации ТУ Россельхознадзора