Из уральского санатория вожатого обвинили в домогательствах: пять мальчиков заявили своим родителям, что вожатый к ним приставал, трогал и гладил их интимные места и вёл грязные речи

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Вожатого из уральского санатория обвинили в домогательствах сразу пятеро детей

По данным SHOT, 35-летний Дмитрий (на фото) работал вожатым в санатории «Соколиный камень» в Первоуральске Свердловской области. Ранее к мужчине не было никаких нареканий, а воспитанники оставляли только положительные отзывы.

Однако, на днях сразу пятеро детей (двое по 12 лет и трое 13-летних) заявили своим родителям, что вожатый к ним приставал, трогал и гладил их интимные места и вёл грязные речи. Все эти дети были в санатории в разные смены: с августа по декабрь 2023 года, но рассказать о произошедшем решились только сейчас.

Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Если вина вожатого будет доказана, ему будет грозить до 20 лет колонии.