Из-за оспы обезьян по стране ограничат провоз грызунов и приматов

В связи с возникновением случаев заболевания человека оспой обезьян, а также в целях недопущения заноса и распространения указанного заболевания на территорию Российской Федерации, вводятся следующие меры:

— запрет ввоза на территорию Российской Федерации, а также транзит по ее территории любых грызунов, за исключением лабораторных животных и возвращающих на территорию Российской Федерации ранее вывезенных грызунов-питомцев;

— запрет на ввоз на территорию Российской Федерации, а также транзит по ее территории любых приматов, за исключением лабораторных животных и возвращающих на территорию Российской Федерации ранее вывезенных приматов (питомцев).

Гражданам, возвращающимся на территорию Российской Федерации из третьих стран, необходимо выполнять предписания Россельхознадзора по прохождению карантина питомцами (приматам и грызунам).

В период карантинирования грузополучателям и владельцам животных необходимо усилить клинический надзор за животными и при появлении подозрения на заболевание информировать ветеринарные и медицинские службы.