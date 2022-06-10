10 июня 2022



Из-за оспы обезьян по стране ограничат провоз грызунов и приматов

В связи с возникновением случаев заболевания человека оспой обезьян, а также в целях недопущения заноса и распространения указанного заболевания на территорию Российской Федерации, вводятся следующие меры:

— запрет ввоза на территорию Российской Федерации, а также транзит по ее территории любых грызунов, за исключением лабораторных животных и возвращающих на территорию Российской Федерации ранее вывезенных грызунов-питомцев;
— запрет на ввоз на территорию Российской Федерации, а также транзит по ее территории любых приматов, за исключением лабораторных животных и возвращающих на территорию Российской Федерации ранее вывезенных приматов (питомцев).

Гражданам, возвращающимся на территорию Российской Федерации из третьих стран, необходимо выполнять предписания Россельхознадзора по прохождению карантина питомцами (приматам и грызунам).

В период карантинирования грузополучателям и владельцам животных необходимо усилить клинический надзор за животными и при появлении подозрения на заболевание информировать ветеринарные и медицинские службы.

 

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Опубликовано 10 Июн 2022 в 18:39. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 22

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