Изменение стоимости проездных билетов в орловском электротранспорте

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Мэр Орла, Юрий Парахин, утвердил новую стоимость проезда в общественном транспорте, что также повлияло на цены проездных на электротранспорт. Соответствующее постановление было опубликовано на официальном сайте города.

Согласно тексту документа, новые тарифы на проездные следующие:

на один вид для граждан – 850 рублей,

на два вида для граждан – 990 рублей,

на один вид для организаций – 1140 рублей,

на два вида для организаций – 1270 рублей.

Таким образом, в зависимости от типа проездного, стоимость возросла на 100—150 рублей.

Также стоит напомнить, что с 1 января в Орле произойдет еще одно изменение – подорожает единый социальный проездной, который теперь будет стоить 600 рублей, сообщает «ОрелТаймс».