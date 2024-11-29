Изменение стоимости путёвок: как новый курс валют отразится на российских туристах

Российским туристам придётся внести дополнительную плату за уже приобретённые путёвки в соответствии с новым курсом, сообщает t.me.

Стоимость долгожданных отпускных путёвок возросла — повышение составило 10%. Непредвиденные проблемы внес курс доллара: на момент покупки путёвок он был установлен на уровне 100 рублей, в то время как сейчас стремительно приближается к 110 рублям.

Путешественники уже оплатили первую часть своего отдыха по старому курсу, но теперь им предстоит доплатить 70% от новоиспечённой суммы. В случае отказа от дальнейших выплат первая часть, как и сама путёвка, окажется потерянной.