В России изменится стоимость железнодорожных перевозок с 1 декабря: насколько подорожают билеты?

С 1 декабря 2024 года тарифы на железнодорожные грузовые перевозки увеличиваются на 13,8%, а на перевозки пассажиров в плацкартах и общих вагонах поездов дальнего следования — на 11,6%. Соответствующее распоряжение правительства Российской Федерации вступает в силу в указанный день, сообщает tass.ru.

Кроме того, на 10,2% индексируются тарифы на услуги использования инфраструктуры общего пользования при перевозках пассажиров на дальние расстояния. Понижающие коэффициенты 0,4 и 0,895 на экспортные перевозки угля с 1 декабря больше не будут применяться.

С 1 января 2025 года также запланировано увеличение тарифов на 5% для контейнерных перевозок.

Как указано в проекте пояснительной записки к постановлению, данные тарифные решения позволят обеспечить необходимыми ресурсами подготовку «Российских железных дорог» к летней пассажирской кампании 2025 года, обновить вагонный парк и развить проекты пригородного комплекса. Ожидаемые эффекты от новых тарифов создадут стабильные источники финансирования для инвестиций в железнодорожную инфраструктуру, направленных на увеличение провозной способности в сторону портов и пограничных переходов Дальнего Востока, что станет ответом на растущие потребности российской экономики в грузоперевозках.