Изменение телефонных номеров в Орловском управлении МЧС

vestiorel.ru

С 1 декабря в ГУ МЧС России по Орловской области изменятся закрепленные за учреждением номера телефонов, сообщает vestiorel.ru.

Как рассказали в чрезвычайном ведомстве, раньше номера телефонов начинались на 44. С ближайшего воскресенья при обращении в главное управление и его подразделения начинать набор номера нужно будет с 42.

«Все остальные цифры номеров остаются прежними. Например, телефон 44-97-64 станет 42-97-64», – добавили в управлении.

Актуальные номера телефонов будут опубликованы на сайте ГУ МЧС России по Орловской области в разделе «Контакты».