Изменения для водителей с 1 сентября, которые начнут действовать в России

С 1 сентября 2024 года вступят в силу изменения, которые коснутся автомобилистов. В России начнут действовать сразу несколько нововведений:

1. Состав автомобильной аптечки.

В соответствии с приказом Минздрава от 16.08.2024 № 249, состав автомобильной аптечки будет расширен. Это привело к повышению стоимости аптечек почтиизменения

на треть. Однако если срок старой аптечки не истёк, то менять её на новую нет необходимости.

2. Увеличение количества комплексов фото- и видеофиксации.

С начала осени количество комплексов фото- и видеофиксации увеличится. Они будут установлены на аварийно-опасных участках дорог, местах проведения дорожных работ, участках, где запрещена стоянка или остановка, перекрёстках, пешеходных переходах и полосах общественного транспорта. Ранее размещение камер регламентировалось ведомственными актами, но теперь нормы прописаны на уровне федерального закона. Главная задача регламента — избежать установки комплексов там, где в этом нет никакой необходимости. Информацию об установке камер будут размещать в интернете.

3. Изменения штрафов за неоплаченный проезд по платным дорогам.

Со следующего месяца в Москве и Санкт-Петербурге изменятся штрафы за неоплаченный проезд по платным дорогам. В столице размер штрафа составит от 3 до 10 тысяч рублей, а в Петербурге — до 30 тысяч. Санкции будут действовать только на трёх магистралях: МСД, ЗСД и проспекте Багратиона.

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